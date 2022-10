Manutenzioni stradali, Casciana e Grisanti: “Fondi persi, poca competenza di chi guida il settore”

Gela. “Ancora preziosi finanziamenti persi”. Sul tema, che ormai è quello principale per la tenuta dell’amministrazione comunale, tornano i consiglieri di Fratelli d’Italia Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti. Questa volta, si tratta dei fondi per la manutenzione viaria. “Una buona ed efficiente amministrazione guarda alla rete viaria, considerandola come la cartina di tornasole per verificare anche il grado di crescita raggiunto dalla propria comunità. Al giorno d’oggi, la qualità di vita all’interno di una città si misura dal comfort e dai servizi a disposizione delle persone che vanno a passeggio per le vie. Una cattiva gestione della manutenzione stradale ha ripercussioni dirette sulla mobilità e sulla sicurezza dei cittadini, poiché strade prive della manutenzione ordinaria sono strade più lente e pericolose e spesso costituiscono un elemento determinante nella dinamica degli incidenti stradali – spiegano gli esponenti di FdI – il decreto del Ministero dell’interno del gennaio scorso ha assegnato ai Comuni 300 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, per gli anni 2022 e 2023. Il relativo avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento è previsto dall’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Il contributo veniva assegnato ai Comuni in base alla popolazione, nel caso della nostra città rientrava tra quelli compresi tra i 50.000 e i 100.000 abitanti per l’ assegnazione di un finanziamento pari a 160.000 euro. Il contributo per l’anno 2023 è stato assegnato ai Comuni in misura pari alla metà dell’intero importo per l’anno 2022”.