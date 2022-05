Manutenzioni strade, missiva Morselli: “Ghelas non provvede servono soluzioni”

Gela. Il servizio non viene espletato e dal settore lavori pubblici è partita una nota, indirizzata al sindaco Lucio Greco, al dirigente Antonino Collura e al segretario generale Loredana Patti. L’assessore Romina Morselli, nella missiva, fa riferimento ai mancati interventi per le manutenzioni stradali, a cominciare dalla copertura delle buche. Un’attività affidata a Ghelas, ma che la municipalizzata non sta garantendo. Morselli riferisce di una situazione che va risolta prima possibile. Attualmente, non c’è un affidamento esterno e senza gli interventi di Ghelas i ripristini non possono essere realizzati. Dall’assessorato lavori pubblici, a questo punto, si aspetta una valutazione e un intervento, anche del primo cittadino. “Mi devo scusare con la città – dice Morselli – ma i mancati ripristini non sono dovuti ad una nostra volontà. Anzi, il mio intendimento è stato, fin dal primo momento, di porre riparo attraverso una manutenzione continua. Abbiamo predisposto un piano preciso, per porre riparo alle tante criticità che sussistono nei quartieri. Tutto è stato predisposto ma questa interruzione non la comprendo. Mi risulta che anche gli ultimi mandati di pagamento a Ghelas siano in fase di elaborazione, negli uffici preposti”. L’assessore pare intenzionata, in vista della definizione del nuovo contratto con la municipalizzata, a richiedere che il servizio di manutenzione venga escluso da quelli affidati alla multiservizi. Si potrebbe procedere con un’esternalizzazione, come già verificatosi per la sosta a pagamento. Ai destinatari della nota, l’assessore chiede di provvedere, affinché il servizio possa ripartire.