Marijuana in casa, trentenne arrestato lascia domiciliari: ha l’obbligo di firma

Gela. I carabinieri l’hanno prima fermato per un controllo e a bordo dell’auto hanno trovato alcune dosi di marijuana. Successivamente, nella sua abitazione sotto sequestro ne è finito oltre un chilo. Per queste ragioni, il trentenne Daniele Biundo è stato arrestato. Ieri, si è presentato davanti al gip del tribunale, che ha convalidato il provvedimento. Sono stati però revocati i domiciliari che gli erano stati imposti subito dopo il fermo. Il legale di difesa, l’avvocato Anna Comandatore, ha sostenuto l’assenza dei presupposti della misura cautelare. Viene contestato anche il quantitativo di marijuana sequestrato, che secondo il legale sarebbe molto inferiore a quanto indicato dagli investigatori. I militari hanno scoperto del denaro che era a disposizione del trentenne oltre ad un bilancino di precisione e ad alcuni prodotti usati per la coltivazione in serra della canapa indiana.