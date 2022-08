“Marina F. Eutanasia di un amore”, presentazione dell’esordio dell’avvocato Di Dio

Un omicidio del consenziente per il quale la giovane paga il suo conto con la giustizia, ultimato il quale s’immerge in una nuova vita fatta di opportunità, sfide e speranze. Un romanzo, nato dopo un confronto con il decano dell’avvocatura catanese Enzo Trantino, maestro dell’avvocato Di Dio, che difese Marina F. nel processo penale. La presentazione è in programma alla libreria “Orlando” di via Cairoli 104. L’autrice dialogherà con il professore Fabio Sciandrello.