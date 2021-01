Marino alla questura di Siracusa, per anni ha condotto il commissariato locale

Siracusa. Ha guidato per diversi anni il commissariato di polizia di via Zucchetto, come dirigente capo. Negli scorsi giorni, il dottore Francesco Marino è stato ufficialmente nominato alla questura di Siracusa, sarà vicario del questore. Marino, 54 anni, dopo aver lasciato la città è stato in servizio alla questura di Benevento, sempre come vicario.