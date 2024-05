Marito e moglie arrestati a Messina, droga in auto: procura ha chiesto il carcere per entrambi

Gela. Si sono presentati, questa mattina, davanti al gip per gli interrogatori di garanzia. Cristian Esposito Ferrara e la moglie negli scorsi giorni sono stati arrestati a Messina. Nella loro auto sono stati trovati circa cinque chili di cocaina. Il sequestro è ingente. Nei confronti di Esposito Ferrara è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Per la procura i fatti sono gravi anche per il quantitativo di droga ritrovato. Era già sottoposto alla detenzione domiciliare in città ma avrebbe violato la misura, raggiungendo Messina. E’ assistito dal legale Lara Amata.