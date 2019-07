MAROTTA ESCLUDE NAINGGOLAN E ICARDI DALL’INTER “FUORI DAL PROGETTO”

MILANO (ITALPRESS) – “Icardi e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky. “Entrambi sanno di questa situazione che non significa che vengono sminuite le loro capacità – ha spiegato il dirigente nerazzurro – Sono entrambi degli ottimi giocatori, ma chiaramente il talento da solo non fa vincere le partite. Non è il ‘metodo Marotta’, ma un metodo che deve essere utilizzato in tutte le comunità: significa avere delle regole precise, significa avere dei diritti, ma soprattutto dei doveri. E questi doveri devono essere sempre rispettati”. Marotta ha spiegato la strada scelta dal’Inter: “Serve chiarezza e trasparenza. In una progettualità bisogna anche trovare i profili giusti: abbiamo parlato con molta schiettezza e franchezza ai diretti interessati spiegando la posizione della società”. L’amministratore delegato nerazzurro si è infine soffermato sulla situazione di Icardi: “Una cosa è affermare che è sul mercato, un’altra è rispettare gli aspetti contrattuali. Il calciatore verrà allenato, poi sarà il tecnico a scegliere la formazione da mettere in campo”.

