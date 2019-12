MARTA BASSINO VINCE IL GIGANTE DI KILLINGTON, SECONDA LA BRIGNONE

KILLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marta Bassino si impone nello slalom gigante di Killington, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. La piemontese conquista il primo successo in carriera fermando il cronometro sul 1’38″19. Alle sue spalle c’è una splendida Francesca Brignone (seconda) con un gap di 0″26. Completa il podio Mikaela Shiffrin (+0″29). A ridosso della top-10 c’è Sofia Goggia, che ben figura in una delle discipline a lei meno congeniali: la bergamasca è undicesima a +1″48. Infine chiudono con punti importanti per il morale le azzurre Francesca Marsaglia (ventiseiesima a +2″77) e la giovane Laura Pirovano (trentesima a +3″77). “Sono così contenta, non ho parole. Ero stranamente tranquilla al termine della prima manche. Ho sciato come sapevo ed è andata bene. Ho visto la luce verde sul cronometro al traguardo ed è stato fantastico. E’ il mio primo successo, incredibile”. Questo il commento di Marta Bassino (nella foto Credit Fisi) al termine dello slalom gigante di Killington, tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019/2020.

(ITALPRESS).