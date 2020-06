Martedì riparte mercato: controlli, obbligo di mascherine e multe salate per violazioni

Gela. Come anticipato dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, che sta seguendo l’iter, da martedì 9 giugno riprende il mercato settimanale alla “Cittadella”. Le attività degli ambulanti sono rimaste ferme per mesi, a causa dell’emergenza sanitaria. Il sindaco Lucio Greco ha messo la firma su un’ordinanza che dispone misure di precauzione per evitare assembramenti. I varchi saranno controllati da operatori delle associazioni di volontariato. C’è l’obbligo di disporre di guanti e mascherine. Saranno previsti dei punti per igienizzare le mani e gli ambulanti dovranno predisporre tutte le misure per la sanificazione e la pulizia di bancarelle e prodotti messi in vendita. Si è arrivati alla riapertura attraverso una stretta collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni datoriali, che faranno anche da garanti per il rispetto delle misure. Le bancarelle dovranno essere distanziate l’una dall’altra e sono 256 quelle autorizzate. Chi violerà le misure di contenimento rischia una multa fino a 3 mila euro e l’eventuale denuncia penale, oltre alla sospensione dell’attività, anche per un intero mese.