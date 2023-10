Martin vince in Thailandia, Binder penalizzato e Bagnaia 2°

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto la gara della Moto GP del Gran Premio di Thailandia, in scena sul tracciato di Chang. Il pilota spagnolo si è reso protagonista di un avvincente testa a testa con Brad Binder (Ktm) fino all’ultima curva. Ora Martin è a meno 13 punti dal campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), che chiude al secondo posto in seguito alla penalizzazione del sudafricano. Proprio quest’ultimo è andato sul verde nel corso dell’ultimo giro ed è stato retrocesso dalla seconda alla terza piazza. Quarto posto per Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney), quinto Aleix Espargaro (Aprilia). Sesto posto più che dignitoso per Fabio Quartararo (Yamaha), autore di un discreto weekend. Nell’ordine, completano la top ten Marc Marquez (Honda), Luca Marini (Ducati Team Mooney), Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Ducati Prima Pramac).- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).