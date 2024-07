Martin vola in Germania e conquista pole, Bagnaia quarto

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), in 1’19″423, ha siglato la pole position del Gran Premio di Germania, in scena sul circuito del Sachsenring. Per lo spagnolo si tratta della diciassettesima pole in top class e della quarta stagionale. La prima fila viene completata da una splendida doppietta delle Aprilia del Team Trackhouse: Miguel Oliveira (+0″048) e Raul Fernandez (+0″220) sono rispettivamente secondo e terzo. La seconda fila viene aperta da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0″326) con il quarto tempo. Segue Alex Marquez (Ducati Gresini, +0″368) al quinto posto; quindi, sesto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Nell’ordine, la terza fila è composta da Vinales (caduto in qualifica), Di Giannantonio e Bastianini. Decimo, invece, Pedro Acosta.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).