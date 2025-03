“Marzo delle donne”: Gela celebra il loro coraggio

Gela. Il Comune di Gela, in collaborazione con Soroptimist International, Kiwanis International e Inner Wheel organizza “Marzo delle Donne”, una rassegna di eventi dedicata alle donne e al loro ruolo nella società. Il programma, che si svolgerà dal 4 al 21 marzo, prevede incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e momenti di riflessione. Alla conferenza stampa di presentazione presieduta dalla presidente del consiglio Paola Giudice svoltasi stamattina in comune hanno partecipato anche gli assessori comunali Valeria Caci (Pari Opportunità), Romina Morselli (Turismo) e Peppe Di Cristina (Sport, Istruzione e Cultura).

L’evento inaugurale, che si terrà il 4 Marzo alle alle 17 in aula cosiliare, sarà dedicato alla memoria delle “Autrici dimenticate” di Gela, con un incontro condotto da Ester Rizzo Licata.

Attraverso questo programma ricco e diversificato, “Marzo delle Donne” si propone di celebrare il valore delle donne nella storia e nella società attuale, affrontando temi culturali, sociali e sportivi con un focus su parità di genere, coraggio e autodeterminazione.