“Marzo e aprile decisivi per il bilancio”, Giudice: “Alleanza compatta, candidatura Di Stefano ridà centralità”

Gela. Una “coalizione compatta” che a livello consiliare e amministrativo non può prescindere da una priorità su tutte, “l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato”. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice è certa che “marzo e aprile dovranno essere i mesi decisivi per il bilancio”. “E’ stato fatto un lavoro enorme e con l’approvazione del bilancio sarà possibile dare più servizi ai cittadini e ridurre le tasse”, sottolinea. “E’ una priorità per l’amministrazione comunale e per tutta l’assise civica, compresa la minoranza – aggiunge – tutti vogliamo dare un segnale importante alla città e uscire prima possibile dal dissesto”. Sul versante politico, il presidente, eletta tra le file del Movimento cinquestelle e oggi importante riferimento pentastellato, non si astrae da valutazioni piuttosto dirette. “Il mio ruolo istituzionale credo di esercitarlo con la necessaria terzietà, nel rispetto dell’intero consiglio comunale che presiedo – dice inoltre – però, faccio parte di un gruppo politico. La maggioranza del sindaco Di Stefano è compatta. C’è un forte interscambio e il confronto non manca mai, anche attraverso riunioni dei capigruppo o tavoli tra l’amministrazione e la maggioranza consiliare. Il “modello Gela” non esiste? Mi sembra una forzatura. A livello elettorale contano i numeri e quelli ottenuti dal sindaco Di Stefano e da un’alleanza progressista e civica, che guarda anche a forze di centro, sono stati netti. E’ fin troppo semplicistico dire che la nostra coalizione ha vinto solo perché il centrodestra si è presentato diviso”. Il Movimento cinquestelle appoggia, senza se e senza ma, il primo cittadino, pure nel percorso verso le provinciali di secondo livello.