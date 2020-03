Mascherine protettive vendute a “peso d’oro”: in città fino a quindici euro per acquistarle

Gela. In giorni di enorme preoccupazione, c’è chi tenta di alzare la posta in gioco, probabilmente per approfittare del bisogno di tanti. Le segnalazioni, anche alla nostra redazione, si susseguono. Tra gli accorgimenti che stanno diventando essenziali, nel tentativo di difendersi dal contagio del Coronavirus, c’è sicuramente quello delle mascherine protettive. Così come gli igienizzanti, stanno diventando quasi introvabili in città e qualcuno ne approfitta. Si arriva a pagare fino a quindici euro per una sola mascherina di carta, che diventano novanta euro se si decide di acquistarne sei, anche per andare incontro ad un periodo, ancora non ben definito sul piano della durata.

Una chiara speculazione che si abbatte su chi è alla ricerca di protezioni per tutelare la propria salute.