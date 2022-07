Massimo Parisi è il nuovo direttore sportivo del Gela FC

Gela. E’ Massimo Parisi il nuovo direttore sportivo del Gela FC. Subentra a Luigi Rivecchio, che ha scelto la parte ancora più didattica, ovvero al settore giovanile dopo aver conseguito anche il patentino di istruttore.

Personaggio già noto in città quello di Massimo Parisi, sia da calciatore che da allenatore. Un curriculum di tutto rispetto per il neo direttore sportivo: da bandiera del calcio a Caltagirone ha disputato prettamente campionati di Quarta Serie (Serie D) ma ha anche allenato sempre in terra calatina in Eccellenza dove successivamente ha intrapreso un’esperienza proprio come direttore sportivo. In primis proprio a Caltagirone dove negli anni è riuscito a vincere diversi campionati d’Eccellenza e Promozione.