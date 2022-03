Matocross, Aquinato cade e sciupa la prima di campionato

In gara uno Aquinato è stato letteralmente travolto dal “gruppo”. “Sono stato costretto a rimanere per terra fino a quando non è transitato anche l’ultimo pilota – commenta il crossista – In gara due non è andata meglio. Siamo finiti ancora a terra dopo un contatto col mio compagno di team. Dalla 27esima posizione sono risalito fino al ventesimo posto. Una rimonta furibonda che fa morale ma non consente di conquistare punti importanti in classifica assoluta Mx1 e Mx2”.