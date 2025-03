Mattarella “Dazi inaccettabili, l’Ue ha la forza per reagire”

ROMA (ITALPRESS) – “La cooperazione di mercati aperti per noi corrisponde a due esigenze vitali: pace e concreti interessi di un Paese esportatore. I dazi creano ostacoli ai mercati, ostacoli alla libertà di commercio, alterano i mercati, penalizzano prodotti di qualità, questo per noi è una cosa inaccettabile ma dovrebbe esserlo per tutti i Paesi del mondo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione di “Agricoltura E'”, a Roma.

“Un sistema di dazi e chiusure creerebbe conseguenze negative anche per gli apparati interni. Quando ai parla di guerre commerciali spesso si mette l’accento sull’aggettivo ‘commercialè ma si dovrebbe mettere su sulla parola ‘guerrè. Ma senza alimentare un eccesso di preoccupazione perchè la l’Ue ha la dimensione, la consistenza e la forza per intervenire in maniera autorevole, con calma ma con determinazione”, ha sottolineato Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).