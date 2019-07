MATTARELLA “SERVE PERCORSO COMUNE DI CRESCITA PER L’INTEGRAZIONE UE”

ROMA (ITALPRESS) – “La sollecitazione che emerge, che è costante nel nostro Paese, e che il nostro Paese avverte in tutti i suoi cittadini è l’esigenza di unità, di percorso comune, di crescita insieme dei nostri concittadini, di ogni parte del nostro Paese, di tutta l’Italia, in questa grande avventura che è l’integrazione europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando alla cerimonia per il 750esimo anniversario della battaglia di Tagliacozzo. “Nella visione storica – aggiunge – il Comune ha recuperato complessivamente la storia in maniera unificante, superando la contrapposizione tra angioini e imperiali, con questo desiderio di unità”.

