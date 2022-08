“Matteo va alla guerra”, la mafia raccontata dai mafiosi

Gela. “Matteo va alla guerra” è il titolo del libro presentato ieri pomeriggio in viale Mediterraneo. L’interessante libro di Giacomo Di Girolamo, giornalista trapanese, racconta la stagione delle stragi da un’altra prospettiva: quella dei boss, descrivendo particolari rimasti ancora nell’ombra delle stragi del 1992. Di Girolamo individua un preciso momento storico, i primi anni Novanta, un preciso luogo, la Sicilia occidentale, e lì scava in profondità per capire e raccontare – per la prima volta – il punto cieco in cui nasce una delle pagine più nere della nostra storia recente.

Sul palco accanto a di Girolamo il giornalista gelese Jerry Italia che ha aiutato i presenti attraverso il dialogo a comprendere il punto di vista dell’autore che ha voluto per una volta raccontare la storia dal punto di vista dei “cattivi”.

“Sentivo la necessità in occasione dei 30 anni delle stragi e di raccontare qualcosa di nuovo. In questo libro sono elencati gli eventi , le decisioni e le metodologie che portarono alle stragi del ‘92/93- dichiara Giacomo di Girolamo – Il protagonista del libro è Matteo Messina Denaro, allora trentenne ,che sostituì la vecchia classe dirigente di Cosa Nostra e che portò il suo progetto di innovazione e inabissamento .”