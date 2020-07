Maurizio Melfa è il nuovo presidente del Basket Gela

Gela. Passaggio di consegne alla Melfa’s Gela Basket, società che milita nel campionato di serie C Silver. Maurizio Melfa è il nuovo presidente. Lo ha deciso l’assemblea dei soci al termine dell’ultima riunione. Melfa, che era già main sponsor, succede a Giuseppe Mattisi. “È stata un’esperienza indescrivibile – ha detto Mattisi – La presidenza di un club di questo livello, presuppone un impegno costante e giornaliero che va ben oltre. Consegno nelle mani del nuovo presidente un’eredità figlia di un grande amore. So che Maurizio Melfa è la persona giusta a renderla, ancor di più, una grande azienda. Resterò al suo fianco in questa splendida avventura “.

“Ringraziamo Mattisi per quanto fatto nel triennio – ha detto il neo presidente Maurizio Melfa – per la sua ottima gestione societaria e per aver portato insieme alla passata dirigenza la squadra a questi livelli. La sua permanenza all’interno della società sarà per tutti uno stimolo in più. Allo stesso modo voglio augurare un buon lavoro a tutti i soci che continueranno con lo spirito di sempre a sostenere il progetto che, a partire da oggi, si rafforza e punterà sempre più in alto con i nuovi assetti societari”.