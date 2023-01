Maxi debito con Ato, possibile incontro: Greco, “c’è ipotesi transazione assistita da Corte Conti”

“Certo, c’è questa volontà – spiega il primo cittadino – c’è un’ipotesi di transazione sul debito con l’assistenza della Corte dei Conti. Obiettivamente, il Comune non ha quella disponibilità finanziaria. Non ha senso che due enti pubblici si mettano reciprocamente in difficoltà. Il Comune non potrà coprire in un’unica soluzione una cifra di quel tipo. Però, anche Ato ha comunque bisogno di incamerare le somme per chiudere la fase di liquidazione. L’interesse è reciproco. Il Comune non ha mai posto veti al pagamento ma c’è da valutare compatibilmente con la situazione finanziaria attuale. Vorremo ripianare in un arco di tempo da definire”. Comune e Ato, nel periodo sicuramente più difficile in assoluto per l’ente municipale, potrebbero ritornare a sedersi intorno allo stesso tavolo, per cercare soluzioni ad una pendenza finanziaria che ha uno spazio, non certo limitato, nell’elenco delle difficoltà economiche di Palazzo di Città.