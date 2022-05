Maxi impianto per i rifiuti, Greco convoca la sua maggioranza: possibile monotematico

Gela. Un confronto ampio, con tutta la maggioranza. Il sindaco Lucio Greco e i suoi, tra qualche ora si metteranno intorno allo stesso tavolo. L’avvocato ha convocato gli alleati, per fare il punto della situazione sul progetto che tocca il delicato capitolo dei rifiuti. Il governatore Nello Musumeci, dando l’annuncio della scelta ricaduta sulla città, ha parlato di “termovalorizzatore”. Definizione esclusa invece dai manager delle aziende che hanno proposto l’investimento e che invece hanno citato tutti i passaggi tecnici per mettere le basi di un “ciclo pulito”, per un investimento che si muove nella sfera dei 640 milioni di euro. Le posizioni non sono conformi e il fronte del no si è già manifestato. Un maxi progetto sui rifiuti in un’area che rientra tra i Sin non viene certamente accolto di buon grado. Il sindaco e la giunta, dopo l’annuncio della presidenza della Regione, non hanno chiuso le porte ma hanno posto l’esigenza di approfondire e valutare ogni aspetto tecnico, “senza diktat e decisioni calate dall’alto”. L’assenza di concertazione preliminare ha lasciato l’amaro in bocca al sindaco e all’intera amministrazione comunale. L’avvocato Greco ha incontrato i manager di “Myrechemical” e “Asja”, le aziende che sono dietro al progetto per la produzione di energia dai rifiuti. Si è detto favorevole al cambio di rotta del chimico industriale Fabrizio Nardo, che dopo aver valutato i primi elementi tecnici dell’impianto ha dato un giudizio favorevole, anche di garanzia ambientale, in attesa del progetto vero e proprio.