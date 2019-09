Maxi inchiesta antimafia “Tetragona”, affari dei clan anche nel Nord Italia: imputati in Cassazione

Gela. Per alcune posizioni, un anno fa, i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta ridussero l’entità delle condanne, ma comunque confermando l’impianto accusatorio già vagliato in primo grado dal collegio penale del tribunale di Gela. I coinvolti nella maxi inchiesta antimafia “Tetragona” si sono rivolti ai giudici romani della Corte di Cassazione. Dopo il deposito dei ricorsi, da parte dei loro legali di fiducia, il giudizio è stato fissato per il prossimo marzo. Gli investigatori ricostruirono i presunti affari di esponenti ritenuti vicini al clan Rinzivillo. Interessi che avrebbero toccato anche il Nord Italia, con una capillare rete di presunti fiancheggiatori. Vennero ricostruite, inoltre, diverse estorsioni ai danni di imprenditori ed esercenti locali. Al termine del giudizio di secondo grado, i magistrati nisseni hanno imposto nove anni a Giuseppe Piscopo, in continuazione con una precedente sentenza, accusato di aver sottoposto ad estorsione i titolari di due supermercati a Caposoprano e Scavone. Sette anni ad Aldo Pione (condannato a nove anni di reclusione in primo grado), considerato il collegamento strategico tra la provincia di Varese e il boss Gino Rinzivillo che faceva base a Roma. Cinque anni e otto mesi di reclusione ad Armando D’Arma (in primo grado alla condanna a tre anni e sei mesi si aggiunse quella a otto anni e sei mesi), con l’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso per uno dei capi di imputazione; tre anni e otto mesi ad Alessandro Farruggia (a fronte dei quattro anni e quattro mesi di primo grado), ritenuto coinvolto nella tentata estorsione ai danni del gruppo imprenditoriale gestito dai fratelli Brigadieci; tre anni e sei mesi ad Emanuele Monachella (in primo grado alla condanna a tre anni e sei mesi si aggiunse quella a dieci anni e sei mesi), già accusato di far parte del clan di cosa nostra, attivo soprattutto a Genova, e dell’estorsione all’imprenditore edile Emanuele Mondello; un anno e otto mesi, ancora, al collaboratore di giustizia Fortunato Ferracane (in primo grado condannato a due anni e sei mesi). I giudici di appello, inoltre, hanno accertato l’avvenuta prescrizione del capo di imputazione contestato ad Angelo Bruno Greco e Giuseppe Truculento (in primo grado condannati a tre anni e sei mesi di reclusione ciascuno). Confermata la condanna a nove anni di reclusione a Salvatore Burgio. In primo grado, le assoluzioni arrivarono per i collaboratori di giustizia Rosario Trubia e Nunzio Licata e per Pietro Caielli, Claudio Conti e Sebastiano Pelle.