Maxi inchiesta antimafia “Tetragona”, Cassazione respinge ricorsi: confermate condanne

Gela. Coinvolti nella maxi inchiesta antimafia “Tetragona”, per loro le sentenze di condanna sono diventate definitive. I giudici della Corte di Cassazione non hanno accolto i ricorsi presentati dalle difese di Salvatore Burgio, Alessandro Farruggia, Armando D’Arma, Giuseppe Piscopo ed Emanuele Monachella. Solo nel caso di Monachella, difeso dall’avvocato Giacomo Ventura, è stato disposto l’annullamento sull’eventuale continuazione, ma per il resto la decisione della Corte d’appello di Caltanissetta è stata confermata. La procura generale ha concluso per il no ai ricorsi degli imputati, che invece chiedevano di rivedere le decisioni di secondo grado, con l’eventuale annullamento. L’inchiesta antimafia “Tetragona” permise agli investigatori di ricostruire le dinamiche interne al gruppo di Cosa nostra, in grado di operare anche fuori dai confini siciliani.