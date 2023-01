Maxi rissa, dodici coinvolti: colpita anche una donna con un neonato, chiuse indagini

Gela. Sono in totale dodici e nel giugno dello scorso anno furono convolti in una maxi rissa scatenata nella zona di via Cascino. Spuntarono bastoni e mazze. Si affrontarono direttamente in strada. I pm della procura hanno chiuso le indagini su quei fatti. I coinvolti, alcuni rimasti feriti, sono tutti cittadini di nazionalità romena che vivono in città. Dalla ricostruzione condotta dai pm e dalle forze dell’ordine, pare che venne colpita anche una donna che aveva in braccio un neonato. Furono momenti di forte paura e tensione. Con la conclusione delle indagini, la procura potrebbe chiedere il processo per tutti gli accusati.