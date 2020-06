Maxi sequestro ad esercenti cinesi in città, migliaia di filtri e cartine irregolari

Gela. Cartine e filtri da fumo erano in vendita in diverse attività commerciali, gestite in città da esercenti cinesi. I finanzieri sono entrati negli esercizi e hanno sequestrato circa 145 mila pezzi. Erano in vendita, nonostante la nuova normativa in materia preveda che prodotti da fumo come quelli sequestrati possano essere nella disponibilità soltanto di rivenditori autorizzati dai Monopoli di Stato. Sarebbero diversi gli esercenti cinesi coinvolti nel giro dei controlli e dei sequestri. Pare che sotto chiave siano finiti almeno sessanta chili di cartine e altrettanti di filtri.