Maxi variazione bilancio per il Pnrr, primo stop: opposizione non c’è e i pro-Greco non bastano

Gela. E’ durata pochi minuti, in serata, la seduta dell’assise civica, almeno dopo l’appello iniziale. Al primo punto all’ordine del giorno, c’è un passaggio amministrativo molto importante, con la variazione di bilancio per i programmi Pnrr. Un totale di ventinove milioni di euro. In aula, però, niente numero legale. Solo dieci consiglieri, quasi tutti pro-Greco, hanno dato voto favorevole, oltre all’astensione del capogruppo FdI Vincenzo Casciana. Il resto dell’opposizione ha lasciato l’aula o non c’era proprio. Anche tra i banchi dei pro-Greco si è notata qualche assenza. Tutti fattori che hanno portato ad un risultato numerico insufficiente. L’assessore al bilancio Mariangela Faraci, in apertura, ha illustrato i contenuti dell’atto, essenziale in assenza di strumenti finanziari.