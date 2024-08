Mazzarino, crisi idrica sempre più pesante: Faraci, “serve equa distribuzione per tutti i cittadini”

Mazzarino. Continua a peggiorare la crisi idrica che sta colpendo la città, causando enormi disagi alla popolazione. Il problema principale riguarda la distribuzione disomogenea dell’acqua, con le zone periferiche che restano drammaticamente escluse dal servizio. Il sindaco Mimmo Faraci ha preso più volte posizione sulla questione, sollecitando interventi urgenti da parte del gestore del servizio idrico, Caltaqua, e del presidente dell’Ati.

“La situazione è insostenibile,” ha dichiarato il sindaco Faraci. “Trovo assurdo che ci sia una tale disparità di trattamento tra i cittadini. Tutti hanno il diritto di ricevere un servizio essenziale come l’acqua, senza distinzioni tra centro e periferia”, ha continuato. Faraci ha inoltre sottolineato come il Comune di Mazzarino, pur non essendo direttamente responsabile della gestione del servizio idrico, stia comunque monitorando attentamente la situazione per garantire che l’acqua arrivi regolarmente nelle case.

La frustrazione tra i residenti è palpabile, alimentata dalle notizie di alcuni pozzi situati nel territorio comunale ma destinati ad altri centri. “I cittadini sono giustamente sul piede di guerra”, ha commentato Faraci. Tuttavia, il sindaco ha cercato di rassicurare la popolazione, riferendo che Caltaqua è al lavoro per immettere nella rete nuovi pozzi e che presto l’acqua proveniente dal Consorzio di Bonifica 5 sarà incanalata per rifornire il serbatoio di contrada Mercadante, attualmente il più problematico.