Mazzarino, crisi maggioranza con pochi sbocchi: Faraci, “ecco il Patto per la città”

Faraci lancia un appello pubblico, senza alzare muri politici. “Con l’intento di rafforzare un approccio programmatico e condiviso alla gestione della cosa pubblica, rivolgo un appello a tutte le forze politiche, ai rappresentanti della società civile, ai liberi cittadini e a tutti coloro che possano dare un contributo significativo in termini di idee e soluzioni, per il bene di Mazzarino. Invito – aggiunge – pertanto a sottoscrivere un documento di impegno comune, il “Patto per la città”, nel quale saranno individuati una serie di punti strategici e obiettivi chiari da realizzare in un arco temporale definito”. Le linee vengono indicate direttamente da Faraci. “Ruolo del sindaco, “super partes” e garante del “Patto per la città”, non ingerenza nella gestione amministrativa, un piano di risanamento finanziario, la digitalizzazione e il miglioramento della macchina amministrativa, il rapporto con Caltaqua, quello con la Srr, la destinazione delle royalties alla gestione dei beni culturali, la messa a reddito degli immobili comunali, un piano di gestione dei loculi del cimitero e l’adozione e la modifica di regolamenti comunali”, precisa. “Il “Patto per la città rappresenta un’opportunità storica per riconfigurare il rapporto tra istituzioni e comunità, ponendo al centro il dialogo e il confronto costruttivo. Solo unendo le forze e le competenze potremo superare le difficoltà attuali e costruire un futuro sereno e prospero per Mazzarino. Vi invito, dunque, a prendere parte attivamente a questo percorso, firmando e diffondendo il “Patto per la città”. Insieme potremo trasformare la crisi in occasione di rinascita e innovazione, dando vita a una nuova era di impegno civico e collaborazione”, conclude rivolgendosi alla città e a chi vorrà aderire al suo appello.