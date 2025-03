Mazzarino, la figura di Padre Puglisi: confronto intenso nel dibattito voluto dal centro “Livatino”

Mazzarino. In una sala gremita, nell’auditorium della chiesa “Sant’Ignazio di Loyola”, si sono alternati gli interventi degli ospiti, il giornalista e scrittore Roberto Mistretta, autore di “I miei giorni a Brancaccio con Padre Puglisi-Il racconto di Giuseppe Carini testimone di giustizia” che ha per protagonista appunto Giuseppe Carini, testimone di giustizia intervenuto insieme a Piero Ivano Nava, durante il dibattito; il consigliere della Corte di Cassazione Giovanbattista Tona e l’avvocato Rocco Guarnaccia, presidente della Camera penale “Eschilo” di Gela. Momenti di grande emozione durante la telefonata di Piero Ivano Nava, che ha sottolineato l’importanza di non rimanere indifferenti al cospetto di ogni manifestazione di illegalità. inoltre, la testimonianza di Giuseppe Carini intervenuto in videocollegamento, per ragioni di sicurezza.