“Mazzarino Lab” non cambia direzione, “Patto per la città? Il sindaco Faraci si dimetta”

Mazzarino. Nessun “Patto per la città” è ormai praticabile. Il gruppo di Mazzarino Lab conferma l’opposizione senza se e senza ma all’amministrazione Faraci e invita anzi il sindaco, rimasto senza giunta, “a dimettersi”. “La crisi politica che ha investito l’amministrazione comunale di Mazzarino è ormai conclamata. Il tentativo disperato del sindaco Faraci di rilanciare la sua fallimentare gestione con un presunto “Patto per la città” è solo l’ennesima manovra di facciata per mascherare l’evidente disfatta della sua maggioranza. Come gruppo di opposizione Mazzarino Lab, denunciamo con forza l’incapacità amministrativa di Mimmo Faraci, che ha condotto il nostro cComune a una situazione di stallo senza precedenti. Il sindaco, invece di assumersi le proprie responsabilità e rassegnare le dimissioni – fanno sapere i consiglieri di Mazzarino Lab – si rifugia in generici appelli alla collaborazione, cercando disperatamente di prolungare un’esperienza ormai definitivamente fallita. Mazzarino non può più permettersi di restare ostaggio di un sindaco inefficace, che non è stato in grado di garantire una gestione amministrativa trasparente, efficiente e nell’interesse dei cittadini. La città merita un governo forte, coeso e capace di dare risposte concrete, non teatrini politici finalizzati unicamente a salvare poltrone”.