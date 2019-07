Il video della bombola in fiamme lanciata dal secondo piano

Gela. La paura che scoppiasse in casa ha provocato panico. Poteva avere conseguenze molto più gravi quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Metastasio, nel quartiere Margi.

Una bombola da cucina ha preso fuoco in un appartamento al secondo piano nel rione popoloso e per paura di conseguenze più pesanti la proprietaria ha pensato di lanciarla dal balcone mentre era ancora in fiamme.

Un volo che si è concluso sull’asfalto di via Paladino, perpendicolare di via Venezia, dove solitamente transitano centinaia di auto. Fortunatamente non c’era nessuno sotto. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno immediatamente spento la bombola ancora in fiamme, che è stata sequestrata.