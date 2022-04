Medaglia d’argento per il Volley Gela Under 14

Gela. Medaglia d’argento per la formazione Under 14 femminile del Volley Gela, nella finale territoriale Akranis. Nel triangolare le biancazzurre hanno affrontato l’ASD Dinamica di Santa Caterina Villarmosa e il Ribera, padrone di casa. Nel primo match le biancazzurre si sono imposte per 2-1 contro l’ASD Dinamica, soffrendo ma riuscendo comunque ad avere la meglio, nonostante l’emozione di giocare una finale di tale importanza.

Contro il Ribera invece le ragazze hanno provato in tutti i modi a vincere, ma non sono riuscite nell’intento nonostante l’impegno e il coraggio che hanno dimostrato.