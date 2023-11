Medio Oriente, Papa Francesco “Pace è possibile, ci vuole buona volontà”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono vicino alla popolazione del Nyanmar che continua a soffrire per le violenze e i sopprusi. Prego perchè non si scoraggino”. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus a Piazza San Pietro. “Prego anche per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile, ci vuole buona volontà. Non rassegniamoci alla guerra, perchè è sempre una sconfitta e ci guadagnano solo i fabbricanti delle armi” ha aggiunto il Pontefice che, infine, nella giornata nazionale ha ricordato le vittime della strada: “Preghiamo per loro e per i familiari, dobbiamo prevenire gli incidenti”.

