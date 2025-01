Medio Oriente, Tajani “Cessate il fuoco passo importante da consolidare”

ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un passo importante verso la pace. Bisogna consolidare il cessate il fuoco e andare avanti con le successive tappe”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento a Roma, commentando il cessate il fuoco a Gaza.”Questo risultato si aggiunge al cessate il fuoco in Libano e al cambio di passo che c’è stato anche con l’elezione del presidente Auon, sempre in Libano. Ci sono anche i primi segnali positivi da parte della nuova amministrazione siriana, lentamente si può ricostruire la pace. L’Italia – ha detto – sarà sempre più presente. Lunedì sarò in Israele e Palestina per incoraggiare e favorire questo processo di pace. L’obiettivo è sempre quello due popoli e due Stati. Guardiamo al futuro con ottimismo. Se il buongiorno si vede dal mattino siamo in una nuova stagione, speriamo”.- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).