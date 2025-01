Medio Oriente, Tajani “Italia protagonista per nuova azione di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia può essere portatrice di pace e sostenitrice del dialogo. La mia visita servirà a rafforzare il cessate il fuoco e a dare la disponibilità italiana costruire la pace in Medio Oriente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri tunisino Mohamed Ali Nafti, in merito alla sua prossima visita in Israele e Palestina. “L’Italia vuole essere protagonista con una nuova azione di pace – ha aggiunto -: siamo disposti a inviare uomini che possano partecipare eventualmente a un’iniziativa delle Nazioni Unite per riunificazione la Palestina” e “abbiamo già dato disponibilità a inviare 200 carabinieri per formare le forze di polizia dell’Anp, così come il nostro esercito forma quello libanese. La nostra presenza ha come obiettivo la costruzione della pace attraverso la diplomazia”. – Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).