Melfa torna presidente dell’SSd Gela, la società Albert è main sponsor

Stasera una squadra di 32 ingegneri si schiererà al fianco della squadra di calcio, proprio in occasione della presentazione del nuovo management.

La squadra debutterà nel campionato di Prima categoria a fine settembre con l’obiettivo di conquistare sul campo quello che è sfuggito d’ufficio come ripescaggio. La squadra domenica ha disputato una amichevole a Licata, che milita in serie D, perdendo 6-1. La rete dei biancazzurri è stata siglata da Pisano. Il Ds Marco Cammarata ha chiuso in questo mercato i tesseramenti di calciatori di spessore come Davide Ascia e Simone Minolfi ma anche di giovani come Falsaperla e Lambri. Ora si attende la composizione dei gironi.