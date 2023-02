Melfa’s basket finalmente! Arriva il primo brindisi

Gela. Sorride per la prima volta in stagione il Melfa’s Gela Basket. Arrivano i primi due punti nella trasferta a Catanzaro contro il Mastria, con un punteggio di 81-79. Nel primo tempo infatti dominano i gelesi, con un punteggio complessivo di 47-28 che lasciava ben sperare. Nel secondo tempo i ragazzi di coach Bernardo calano un po’ la concentrazione e subiscono 51 punti, siglandone 34, quel che basta per portare a casa i primi due punti.

Ottima prestazione generale della squadra, con ben 5 giocatori in doppia cifra: Ventura e Lisica con 15 punti, Ameziane con 13 e Mac Donald e Incremona che ne siglano 12. Negli avversari brilla invece Andrea Procopio, autore di 38 punti, quasi metà di quelli siglati dall’intera squadra.



Perde invece la Nuova Città di Gela nella trasferta di Noto con un punteggio di 69-54. A sostituire i vari infortunati ci pensa proprio il coach Francesco Cavallo, autore di 20 punti, seguito da La Rosa con 12. La squadra giallonera risiede ora al terzo posto in classifica.