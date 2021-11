Melfa’s Basket sconfitta al primo match di ritorno

Tiri imprecisi e fortuna dalla parte della squadra ospite, la Melfa’s Gela Basket non riesce a ribaltare l’esito della sfida trovandosi a fine del terzo quarto in svantaggio per 39-72. Sulla finale il match prosegue a ritmi serrati ma la rimonta è oramai impossibile. Per la Melfa’s Gela Basket si tratta della quinta sconfitta stagionale.