Meloni “Mantenere percorribile la strada tracciata da Marco Polo”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello di Marco Polo non è stato solo un viaggio fisico attraverso l’antica Via della Seta, ma è stato soprattutto culturale. Un viaggio di idee, di scperte e di conoscenza. Ha portato con sè un bagaglio di conoscenze contribuendo a modificare la percezione che si aveva dell’Impero cinese, colmando distanze talmente grandi da apparire incolmabili. Le pagine del ‘Milionè sono diventate una finestra e un portale verso una cultura che allora in pochi potevano immaginare”. Così la premier Giorgia Meloni, inaugurando la mostra su Marco Polo al Millennium Museum di Pechino.

“A volte il tragitto è parso più agevole, altre volte è sembrato più in salita, però fin da allora quella strada è rimasta percorribile: sta a noi oggi creare insieme le condizioni per mantenerla tale”, ha aggiunto. “Le nostre sono due civiltà millenarie consapevoli di una doppia missione: da una parte saper custodire ciò che di straordinario i nostri padri ci hanno consegnato in eredità e dall’altra saper accompagnare quelle eredità, quel patrimonio nel presente e nel futuro rendendoli così anche premessa e spunto per raggiungere nuovi traguardi. Difendere ciò che siamo è lo strumento più efficace che abbiamo anche per comprendere l’altro. E comprendere l’altro è essenziale per poter meglio affrontare le grandi sfide globali di questa epoca complessa” ha concluso Meloni.

(ITALPRESS).

– Foto: frame video Palazzo Chigi –