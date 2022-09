Meloni “Ottimista sulla tenuta della coalizione di centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “Volutamente non sto parlando di ministeri e di squadra di governo, credo sia molto fuorviante parlarne adesso. Delle poltrone parliamo dopo, adesso voglio parlare di programmi”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a RaiNews24. “Sulla coalizione sono molto ottimista: è anche normale che ci sia stata qualche schermaglia in questa campagna elettorale, ma quello che per me conta è che sui grandi temi siamo tutti d’accordo. Poi ci possono essere delle sfumature, ma non credo che ci saranno problemi a trovare delle sintesi”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-