Meloni “Tregua in Libano e caduta di Assad opportunità di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche il Medio Oriente merita una prospettiva nuova di uscita da questa crisi permanente. La tregua in Libano e la caduta del regime di Assad in Siria sono opportunità su cui dobbiamo lavorare, insieme ai nostri partner, per raggiungere una pace giusta e sostenibile in tutta la regione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati Generali della Diplomazia in corso alla Farnesina.”L’Italia continuerà a essere in prima linea per chiedere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani e per porre le basi per una soluzione politica duratura, possibile soltanto attraverso una soluzione a due Stati, che garantisca a israeliani e palestinesi sicurezza e mutuo riconoscimento”, ha aggiunto. “A testimonianza di quanto queste riflessioni siano strategiche e necessarie, parleremo di tutto questo anche nel prossimo Consiglio Europeo, in una discussione dedicata al ruolo che l’Europa vuole e deve avere a livello globale, per promuovere i nostri ideali e difendere gli interessi dei nostri cittadini. E’ un quadro nuovo -ha sottolineato la premier -, nel quale non esistono più i blocchi omogenei di un tempo e dove l’interdipendenza dei destini tra il Nord e il Sud del mondo deve essere considerata alla base di un nuovo approccio nelle relazioni internazionali”.(ITALPRESS).-Foto: Palazzo Chigi-