Mercatino via Madonna del Rosario chiuso, Emmanuello: “Sindaco riveda ordinanza”

Gela. Ci sono le condizioni per riaprire almeno il mercato rionale di via Madonna del Rosario, chiuso con l’ultima ordinanza firmata dal sindaco Lucio Greco. Al sindaco si rivolge Rosario Emmanuello, neo dirigente locale di Fratelli d’Italia. Le ridotte dimensioni dell’area consentirebbero di adottare tutte le misure anti-contagio. “La nostra denuncia a sostegno di questa categoria non vuole essere mirata a polemizzare o a fare opposizione a tutti i costi a questa amministrazione e a questo sindaco. Comprendiamo la situazione e la difficoltà nella gestione pandemica che la città come la nazione tutta stanno attraversando, ma riteniamo ingiusto il trattamento che deve subire questa categoria. Se per il mercato settimanale la gestione risulta complicata, per il mercatino di via Madonna del Rosario, dove ci sono solo venticinque ambulanti, la soluzione si potrebbe trovare come già avvenuto in passato. A seguito dell’ordinanza sindacale, passa il messaggio, di cui siamo molto rammaricati, che il sindaco stia utilizzando due pesi e due misure con i commercianti di questa città”.