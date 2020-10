Mercato rimane fermo, sindaco e ambulanti tentano di trovare soluzione

Gela. Non ci sono le condizioni, almeno in questa fase, per riattivare il mercato settimanale. Martedì prossimo, il sindaco farà una nuova verifica insieme agli ambulanti e alle organizzazioni di categoria, ma solo per definire un eventuale cronoprogramma per la ripartenza, non a breve. Nella prima serata, una delegazione ha chiesto con veemenza di essere ricevuta dal sindaco e ci sono stati momenti di forte confusione, con l’intervento delle forze dell’ordine. Il sindaco ha comunque avviato il confronto con gli ambulanti, che contestano la chiusura concentrata solo per le bancarelle settimanali. Insieme agli ambulanti, c’era il rappresentante di Confesercenti Rocco Pardo.