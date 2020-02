Mercato settimanale alla “Cittadella” ancora per poco? Di Stefano: “Vorrei verificare altre aree”

Gela. Fino ad ora, due tentativi sono andati a vuoto. Pare non esserci molto feeling tra i sindacati di settore e l’amministrazione comunale, almeno rispetto alle aree mercatali. L’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano sta cercando di avviare le attività della commissione mercato, ma le rappresentanze di categoria non hanno ancora risposto. “Farò un ultimo tentativo – dice Di Stefano – già per due volte, le comunicazioni pec che abbiamo inoltrato non hanno prodotto risposte”. Tra i tanti temi da valutare, c’è soprattutto l’ubicazione del mercato settimanale, da alcuni anni allestito tra le strade della Cittadella, a ridosso del quartiere Macchitella. “Al momento, l’area rimane quella – dice Di Stefano – personalmente, ritengo che si debbano però valutare altre ubicazioni. In quella zona, ci sono tanti disagi per i residenti. E’ una mia idea e vorrei confrontarmi con le organizzazioni di categoria. Se non dovessero rispondere, allora andremo avanti da soli”.