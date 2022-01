Mercato settimanale fermo per l’emergenza Covid, “ambulanti in stato di agitazione”

Gela. Gli ambulanti del mercato settimanale vogliono ripartire e le organizzazioni che li rappresentano l’hanno confermato, ieri, al sindaco Lucio Greco e all’assessore Giuseppe Licata. L’amministrazione comunale ha sospeso quello in programma per martedì scorso e probabilmente non ci sarà neanche quello di martedì 11 gennaio. Gli esercenti hanno dichiarato lo stato di agitazione, comunicato anche alla prefettura di Caltanissetta. Un sit-in è in programma proprio martedì 11 gennaio. Ieri, al tavolo hanno partecipato Rocco Pardo, per Confesercenti; Carmelo Zappa, per Ana-Ugl; Elio Maniscalco, che è responsabile del calatino per Ana-Ugl; Iano Coco, della Fenailp.