Mercato settimanale…in rosso, Comune non incassa: tanti costi e pochissimi introiti

Gela. Molti costi ed introiti quasi a zero. E’ questo il bilancio per le casse comunali sul capitolo del mercato settimanale. Dopo la lunga pandemia e le restrizioni, le bancarelle sono state ricollocate, già da diversi mesi. Il quadro che emerge, però, non è affatto cambiato, rispetto al recente passato. E’ quanto hanno potuto riscontrare i componenti della commissione consiliare sviluppo economico, presieduta da Rosario Faraci. I consiglieri hanno avuto un confronto con il dirigente Emanuele Tuccio, al quale hanno chiesto uno schema complessivo di costi ed introiti, concentrati sul mercato del martedì. “Purtroppo, quello del mercato settimanale – dice Faraci – è un nodo che si può sicuramente ricollegare alla scarsa capacità di riscossione dei tributi che pesa sull’ente comunale. Annualmente, per il mercato l’ente spende cifre consistenti, per la pulizia dell’area e per i servizi principali. Gli introiti, però, sono quasi nulli. Riteniamo che si debba organizzare una gestione sicuramente più efficiente. Il Comune non può continuare ad accumulare costi, senza introiti. Magari, non ci guadagnerà ma non può essere in costante perdita”. I dati non sono ancora del tutto dettagliati, ma pochi esercenti sembrano in regola con il pagamento per le concessioni ricevute. “Gli introiti sono ridotti al minimo”, aggiunge Faraci.