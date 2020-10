Mercato settimanale, può lasciare “La Cittadella”: si valutano aree alternative

Gela. Le bancarelle del mercato settimanale, per ora chiuse dopo l’ordinanza del sindaco Lucio Greco che ne ha disposto lo stop a seguito dell’emergenza Covid, potrebbero cambiare sede. In estate, era già stato l’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano ad avanzare la possibilità che il mercato settimanale trovasse una nuova collocazione. L’area della Cittadella, dove attualmente è ubicato, non viene considerata adatta ad un’attività di quel tipo, sia perché non consente di arginare la presenza degli abusivi sia per i costi dei servizi e degli interventi di pulizia. Di Stefano aveva preannunciato una sua proposta alternativa, da portare in giunta. Non è stata ancora formalizzata, ma la questione è stata ripresa anche dopo il vertice convocato dal sindaco Lucio Greco per definire le misure immediatamente attuabili per il contrasto al contagio da Covid. La commissione consiliare urbanistica ha avviato le prime verifiche, volte ad individuare una possibile nuova area mercatale.