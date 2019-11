MES, CONTE “SPAZZERÒ VIA LE MENZOGNE E QUERELERÒ SALVINI PER CALUNNIA”

ROMA (ITALPRESS) – “Lunedì alle 13 riferirò alla Camera, come sempre sarò in Parlamento, in modo trasparente, a riferire tutte le circostanze. Vedrete che ancora una volta verranno spazzate via mezze ricostruzioni, mistificazioni, mezze verità e palesi menzogne”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Accra, al termine della sua visita in Ghana, in merito alle polemiche sulla riforma del Mes.

“A chi oggi si sbraccia a fare dichiarazioni altisonanti e minaccia, a Salvini, se è un uomo d’onore, dico questo: vada in Procura a fare un esposto. Io non ho l’immunità perché non sono parlamentare. Lui ce l’ha e ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Lo querelerò per calunnia, questa volta veda di non approfittarne più”, ha aggiunto Conte.

(ITALPRESS).