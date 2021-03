Messa in sicurezza costone via Borsellino, 4 milioni da “Agenda Urbana”: ok Regione

Gela. Quattro milioni di euro per la messa in sicurezza complessiva dell’area di via Borsellino, una delle più complesse da gestire sul fronte idrogeologico. Anche in questo caso, la Regione ha ammesso i progetti di “Agenda Urbana” predisposti dal gruppo di lavoro e dall’Autorità Urbana. La comunicazione, oggi, è arrivata da Palermo. I progetti riguardano il consolidamento dell’area a monte di via Borsellino e quello delle terre armate, tra il lungomare e la stessa arteria stradale. Tutto con l’obiettivo di garantire la massima tutela del costone della zona, evitando nuovi fenomeni erosivi. “Se il concetto di finanziamento equivale ad opportunità per questo territorio – dice il vicesindaco, Terenziano Di Stefano – allora mai come in questo caso al termine finanziamento va accostato quello di sicurezza. L’ammissione al finanziamento comunicataci oggi rappresenta una vera e propria messa in sicurezza della zona interessata, e per questo ben si comprenderà il mio legittimo orgoglio nel rendermi conto dell’importanza di questo ennesimo traguardo raggiunto insieme al team di Agenda Urbana. Non posso non ringraziare chi, ognuno nel proprio ambito, ha reso possibile tutto ciò: il responsabile dell’Autorità Urbana, l’architetto Antonino Collura, il gruppo di lavoro, i rup e i progettisti. Nei prossimi mesi, come già detto a seguito delle altre ammissioni ai finanziamenti, lavoreremo alle gare consci di non doverci rilassare e di dover continuare a seguire con rigore tutti i progetti e processi, fino all’effettivo inizio dei lavori”.